V.d Brom: Doel AZ is en blijft Europees voetbal

Het seizoen in de Eredivisie is dan voorbij, voor AZ is dat het nog allerminst.

De club uit Alkmaar neemt het woensdag op tegen FC Groningen in de play offs voor het Europees voetbal. Het doel van AZ is dit seizoen het behalen van Europees voetbal en dan blijft het ook. Waar de KNVB finale echter werd verloren van Vitesse, lijkt AZ het te moeten doen met de play offs om zich Europa in te spelen.

Op de officiele clubwebsite liet V.d Brom weten: 'Ik heb er zin in. Het is de laatste kans op Europees voetbal. Vooraf was dat het doel en dat blijft ook zo. Iedereen schrijft ons af, omdat ze vinden dat andere ploegen beter in vorm zijn. Maar wij willen graag het tegendeel bewijzen en het begint nu allemaal opnieuw.'

V.d Brom rekent dan ook op een goed resultaat woensdag, 'We gaan morgen voor een goed resultaat. Er staat namelijk veel op het spel, zowel sportief als financieel. We weten hoe het is om Europees te spelen, dus dat is de uitdaging en het doel.'

