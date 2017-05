Het gaat Liverpool dit seizoen alles behalve makkelijk af, de doelstelling van dit seizoen is dan bijvoorbeeld niet behaald.

Vervolg: Wijnaldum: 'Behalen Champions League maakt bijna alles goed'

Maar oud PSV-er Georgino Wijnaldum liet weten dat wanneer de plaatsing voor de Champions League wordt gerealiseerd het seizoen er al heel wat kleur bij heeft voor The Reds.

De laatste wedstrijden werden niet allemaal goed afgesloten, maar de 4-0 winst op West Ham United gaf The Reds toch nieuwe hoop. Aankomende week is het duel tegen Middlesbrough essentieel voor Liverpool. 'We kunnen onszelf maken of breken tegen Middlesbrough.'

'Het wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Als we winnen kan de Champions League ons niet meer ontgaan, dus de prijs is groot. Als we verliezen of gelijk spelen kunnen we het nog mislopen. Maar we hebben het in eigen hand. Het zou voor volgend seizoen een mooie stap voor ons zijn als we het tegen betere tegenstanders kunnen opnemen in de Champions League.'

