FOTO: Ajax presenteert het nieuwe uittenue

Ajax heeft dinsdagmiddag het nieuwe uitshirt gepresenteerd, hierin wordt vanaf volgend seizoen gespeeld.

Het shirt, wat al via diverse kanalen ter wereld kwam en dus al eerder was uitgelekt dan de officiele presentatie, kwam vanmiddag dan alsnog via de club zelf naar buiten.

Dit is het nieuwe uittenue! Vanaf nu exclusief verkrijgbaar via ➡️ https://t.co/TcjCTjaEH6 pic.twitter.com/rn1SvZffvE — AFC Ajax (@AFCAjax) 16 mei 2017

