Dolberg beste Ajacied van het jaar en wint Johan Cruijff talent prijs

Het Deense talent aan de zijde van Ajax heeft zijn eerste prijs al binnen, Dolberg is verkozen tot talent van het jaar.

Dinsdagmiddag werd bekend gemaakt dat de Johan Cruijff Prijs voor talent van het jaar aan Kasper Dolberg werd uitgereikt. De jury die hierover moesten beslissen waren niet de minste namen, Jordi Cruijff, Peter Bosz, Phillip Cocu, Wim Jonk, John van den Brom, Ron Jans, Willem van Hanegem, Youri Mulder en Willy Dullen verkozen de Deen tot de beste van dit seizoen.

De prijs houdt ook nog in dat Dolberg een Cruijff Court naar keuze mag laten aanleggen op zijn naam. Voorzitter Jordy Cruijff liet weten: 'Ineens was Kasper Dolberg er. Viel alles ook meteen op zijn plek. Weer een talent van wie je nu al weet dat hij Ajax straks veel op gaat leveren. Hij is in alle opzichten de terechte winnaar van de naar mijn vader vernoemde prijs voor het Talent van het Jaar. Dolberg is technisch goed, zowel individueel als voor het team, tactisch slim en hij wordt alleen maar beter.'

