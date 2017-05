FC Barcelona wil Valverde als nieuwe coach

Volgens diverse Spaanse media is FC Barcelona eruit over wie de nieuwe trainer van de club moet worden. Het oog van de club zou zijn gevallen op Ernesto Valverde als opvolger van Luis Enrique. Enrique maakte begin maart bekend dat hij na dit seizoen stopt als trainer van de topclub.

Barcelona is sindsdien op zoek naar een nieuwe trainer voor het komende seizoen. Sevilla-trainer Jorge Sampaoli werd vaak genoemd als mogelijke coach van Barcelona, maar Sampaoli lijkt aan de slag te gaan als bondscoach van Argentinië. Nu lijken er nog twee kandidaten over te zijn in de persoon van Juan Carlos Unzué, die dit seizoen assistent van Barcelona was, en dus Valverde. Volgens de Spaanse media staat Valverde bovenaan de lijst.





Valverde heeft al een verleden bij FC Barcelona, daar hij van 1988 tot 1990 als speler uitkwam voor de club. Hij speelde echter het langst voor Athletic Bilbao, waar hij als trainer begon in 2002 als assistent. Daarna trainde hij onder meer Espanyol, Olympiakos Piraeus, Villarreal en Valencia. In 2013 keerde hij terug bij Athletic als hoofdcoach. Bij die club zou hij dus volgens de geruchten niet lang meer trainer zijn. De 53-jarige trainer tekent volgens El Mundo Deportivo aan het einde van deze maand een tweejarig contract in Barcelona.

