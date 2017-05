Streep door de rekening voor PSV, Lozano niet haalbaar

PSV is op zoek naar een nieuwe vleugelspeler en kwam daarbij uit bij de Mexicaanse Hirving Lozano, maar het lijkt voor de Eindhovenaren geen haalbare kaart.

De speler van CF Pachuca lijkt voor PSV onhaalbaar, zo laat Technisch Manager Marcel Brands ook al weten. PSV had Lozano al enige tijd op de radar, maar kan op geen enkele manier de Mexicaan naar de lichtstad halen.

De 21-jarige Mexicaan moet tussen de 15 en 20 miljoen kosten, waar Marcel Brands tegenover VI liet weten: 'Wij kunnen geen transfers van twintig miljoen samen met een andere club gaan financieren.'

'Maar in de categorie vier tot tien miljoen willen we best meedoen, daar zijn vaak goede spelers te vinden waar we nu naast grijpen.'

