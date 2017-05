Haller voor 6 miljoen van FC Utrecht naar Eintracht Frankfurt

De Franse spits Sebastian Haller van FC Utrecht heeft zijn transfer definitief beklonken, de spits komt vanaf volgend seizoen uit in de Bundesliga.

Haller kwam in eerste instantie op huurbasis naar FC Utrecht, waarna de club hem definitief overnam. In het seizoen 2014/2015 maakte de Fransman in zijn eerste halve seizoen zijn naam waar, hij scoorde er toen 11 in 17 duels.

Het seizoen erop maakte Haller er 24 in een heel seizoen, waar dit seizoen de teller uiteindelijk stokte op 14 treffers. De Duitse middenmotor betaald FC Utrecht een bedrag van rond de 6 miljoen euro (wat nog kan oplopen door bonussen afhankelijk van zijn prestaties bij Eintracht Frankfurt).

Haller heeft een contract ondertekend voor 4 jaar bij de Bundesliga kandidaat.

