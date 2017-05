Ajax tankt vertrouwen met winst op Willem II richting finale EL

Ajax wist zondag op de laatste speeldag met 1-3 te winnen op bezoek bij Willem II, desondanks de winst kwam het 1 punt tekort voor de landstitel dit seizoen.

Het is voor de Amsterdammers het derde opeenvolgende seizoen dat de landstitel niet naar Ajax gaat, maar dit seizoen kan daar wel een andere grote prijs tegenover staan. Met het jongste team ooit begon Ajax aan het trefen met de Tilburgers.

Dolberg zorgde voor de openingstreffer voor de Amsterdammers, waar Sanchez in de tweede helft voor de tweede treffer zorgde via een kopgoal. Aanvoerder Klaassen mocht voor het slotakkoord zorgen, waarna Willem II nog een eretreffer mocht maken in de naam van Schuurman.

