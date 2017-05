Natuurlijk is nu de hamvraag of Dirk Kuyt ook volgend seizoen bij Feyenoord actief zal blijven.

Vervolg: Van Hanegem: Iedereen wil graag dat Kuyt bijtekent

De afgelopen twee seizoenen hebben hem lichamelijk gesloopt maar mentaal kostte het hem ook veel moeite. De 36-jarige Katwijker zorgde met een hattrick tegen Heracles Almelo voor het kampioenschap, en voor hem het doelpuntentotaal van 31 over de twee seizoenen gezien.

Van Hanagem is dan ook tevreden over de verrichtingen van Kuyt, die maar met 1 doel naar Rotterdam kwam en dat is kampioen worden. Dat is hem nu gelukt. 'Waarom niet? Je ziet dat de spelers dik en dik tevreden met hem zijn,' als het gaat over de toekomst van de aanvoerder.

'Het gaat erom of hij zelf ook nog tevreden is,' laat Van Hanagem weten. Er is volgens De Kromme nog genoeg werk te verrichten volgend seizoen, helemaal nu Feyenoord de Champions League ingaat. 'Feyenoord gaat de Champions League in en zal de nodige versterkingen moeten halen. Maar hij kan daar ook een bijdrage aan leveren en niet alleen door op de bank te zitten. Er zijn heel veel wedstrijden. Ik zou het goed vinden als hij bij deze club blijft.'

