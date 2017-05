De laatste speeldag in de Eredivisie van het seizoen 2016/2017 was voor de ploegen in de onderste regionen een belangrijke.

Vervolg: NEC en Roda JC mogen vechten in nacompetitie voor lijfsbehoud

Sparta wist op de slotdag van de Eredivisie met 2-1 te winnen van het alreeds gedegradeerde Go Ahead Eagles en wist zich met de zege alsnog veilig te spelen en mag volgend seizoen in de Eredivisie uit blijven komen. Roda JC ging onderuit bij Vitesse en mag als eerste ploeg de play offs in samen met het Nijmeegse NEC.

Ondanks de 0-3 zege op bezoek bij SC Heerenveen van NEC, was het niet genoeg om de play offs van de nacompetitie te ontlopen. Op doelsaldo mogen zij samen met de Limburgers vechten voor een plek in de Eredivisie volgend seizoen.

Roda JC komt uit tegen Helmond Sport in de play offs, NEC treft FC Emmen. De winnaars van dit duel spelen de laatste play off voor de handhaving.

