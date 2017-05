De ploeg van Van Bronckhorst staat op het punt om de hulging te laten plaatsvinden op de Coolsingel, waar het nokje vol is.

Vervolg: Van Bronckhorst grapt: 'Kunnen wij er nog wel bij op de Coolsingel?'

'Volgens mij is de Coolsingel al helemaal vol. Ik hoop dat ze voor ons nog plek hebben,' liet de oefenmeester van Feyenoord los in gesprek met Radio538. Het titelfeest betekend veel voor Gio, 'Bij andere clubs ben ik kampioen geworden, maar niet bij de club waar ik ben opgegroeid. Dit is voor mij wel heel speciaal, het was iets wat ontbrak op mijn erelijst.'

'Het is natuurlijk super om zo'n dag te beleven,' terugblikkend op de wedstrijd tegen Heracles, 'Je voelt aan alles dat het goed gaat komen, maar uiteindelijk moet je nog presteren. Dat hebben we uitstekend gedaan. Ik denk dat wij de gunfactor hebben gehad, maar we hebben ook uiterst goed gepresteerd en het verdiend.'

Na de viering in de Kuip ging het feestje nog even verder in de binnenstad, 'We zijn naar de SS Rotterdam gegaan, daar hebben we een groot feest gehouden met familie, vrienden en mensen van de club.'

Van Bronckhorst grapt: 'Kunnen wij er nog wel bij op de Coolsingel?'

Een korte samenvatting: De ploeg van Van Bronckhorst staat op het punt om de hulging te laten plaatsvinden op de Coolsingel, waar het nokje vol is..