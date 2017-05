Een Feyenoord fan heeft een anonieme brief gestuurd aan de spelers van Heracles.

Vervolg: Fan geeft 5000 euro aan Heraclieden bij winst Feyenoord

En in die brief stond, dat als Heracles opzettelijk wat minder goed speelt, ze allemaal een bonusje kunnen vangen van maar liefst 5000 euro. Heracles bekijkt het vooral met een gekke bek en gaat er verder niet serieus op in, Fledderus vertelde het aan de media om te voorkomen dat matchfixing serieus wordt genoemd.

Volgens Heracles krijgen ze alleen maar extra 'power' van de brief. Heracles strijdt namelijk nog om een plaats in Europa en de zege of gelijkspel tegen Feyenoord zou zeker niet verkeerd zijn. Feyenoord wilt echter kampioen worden ten koste van de Heraclieden. Ajax speelt tegen Willem II, dat betekent waarschijnlijk dat Feyenoord móet winnen, aangezien Ajax in een goede vorm is. Vorig seizoen werd echter de titel verspeelt door Ajax tegen De Graafschap.

Fan geeft 5000 euro aan Heraclieden bij winst Feyenoord

Een korte samenvatting: Een Feyenoord fan heeft een anonieme brief gestuurd aan de spelers van Heracles..