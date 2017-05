Paul Pogba zal niet spelen in de topper tegen Tottenham Hotspur: zijn vader is namelijk overleden.

Vervolg: Pogba niet bij wedstrijd Spurs: overlijden binnen familie

Dat zal ook voor de andere twee Pogba's (Frankrijk en Nederland) als een bom zijn ingeslagen. Paul zal niet spelen voor Manchester United zondag. Het is niet duidelijk of Mathias en Florentin hetzelfde besluit hebben genomen. Het meest logische is echter dat alledrie de broers zullen rouwen in het gezelschap van hun familie en dus niet spelen.

De vader van de drie Pogba's werd 79 jaar. Het moet als een klap zijn aangekomen.

24 mei speelt Paul Pogba de finale van de Europa League, er wordt verwacht dat hij er dan weer bij is. Op Twitter circuleren al berichten van Ajacieden met teksten als "Ik hoop dat hij er niet bij is!". Een erg respectloze actie.

Pogba niet bij wedstrijd Spurs: overlijden binnen familie

Een korte samenvatting: Paul Pogba zal niet spelen in de topper tegen Tottenham Hotspur: zijn vader is namelijk overleden..