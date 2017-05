Het succes in de Europa League heeft de ogen open gedaan bij de Amsterdamse grootmacht, Edwin v.d. Sar liet weten dat het een standaardje moet worden om te overwinteren.

Vervolg: V.d Sar: Ajax moet zich meer mengen in Europese top

De afgelopen seizoenen was het voor Ajax in de tweede ronde of in de zestiende finales al einde Europees voetbal, maar dit seizoen is de finale van de Europa League behaald. Edwin v.d Sar liet los dat het regelmaat moet worden dat Ajax zich vaker laat zien op Europees niveau.

'Vergelijk het met het stoppen van een penalty. Soms duurt het even voordat je er een tegenhoudt, maar op een gegeven moment pak je er een, en dat weet je dat je het kan,' aldus de oud Oranje International in gesprek met NOS.

'Het moet een standaard worden dat Ajax overwintert en verder komt dan de laatste 32 of laatste 16.' Het is voor het laatst gebeurd dat Ajax in het seizoen 2005/2006 de Champions League groepsfase overleefde, terwijl het dit seizoen in de finale van de Europa League terecht wist te komen.

De weg daarheen was lang, niet de minste tegenstanders werden verslagen. Panathinaikos, Celta de Vigo, Standard Luik (alledrie poulefase), Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon moesten er allemaal aan geloven. Terwijl Ajax in de voorronde van de Champions League dit seizoen door Rostov werd uitgeschakeld.

V.d Sar: Ajax moet zich meer mengen in Europese top

Een korte samenvatting: Het succes in de Europa League heeft de ogen open gedaan bij de Amsterdamse grootmacht, Edwin v.d. Sar liet weten dat het een standaardje moet worden om te overwinteren..