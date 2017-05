Vorig jaar deed het Italiaanse Napoli al zaken met Ajax door Arek Milik over te nemen, aankomende zomer moet de volgende transfer worden gerealiseerd.

Vervolg: Napoli wil Dolberg kopen en nog jaar verhuren aan Ajax

De voorzitter van Napoli, Cristiano Giuntoli heeft een prima tussenoplossing voor Dolberg. De Italiaanse subtopper wil de Ajacied aankomende zomer overnemen van Ajax en hem een jaar uitlenen aan de Amsterdammers, na dat jaar moet Dolberg de overstap definitief maken.

De zaakwaarnemer van Dolberg liet in gesprek met Radio CRC weten dat er nog geen enkel contact is geweest met de Napolitanen. 'Kasper is één van de populairste spelers van Europa, maar we hebben met Ajax nog een driejarig contract. Alleen Ajax kan zijn toekomst bepalen.'

'We hebben geen contact gehad met Napoli, maar Napels is een mooie stad. Persoonlijk houd ik van het spel van trainer Maurizio Sarri. Het is een interessante optie.'

