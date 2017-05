Sofyan Amrabat in belangstelling van Feyenoord

De Rotterdamse grootmacht Feyenoord heeft FC Utrecht speler Sofyan Amrabat op de korrel, een delegatie van de Rotterdammers houdt zijn verrichtingen al een tijdje in de gaten.

Sofyan Amrabat maakt de laatste weken indruk in het shirt van FC Utrecht en dat is Feyenoord niet ontgaan, de Rotterdammers willen hem dan ook overnemen van de Domstedelingen.

In gesprek met RTV Utrecht liet Amrabat zelf weten: 'Ik heb het ook gelezen. Meer weet ik niet. Ik heb contact gehad met mijn zaakwaarnemer, ja. Dat lijkt me ook logisch, als zoiets in de media verschijnt.'

Zijn zaakwaarnemer vult aan: 'Hij weet ook nergens van. Je moet afwachten wat er waar van is. Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, natuurlijk.'

Eerst zal FC Utrecht nog de play offs spelen dit seizoen, alvorens er wordt gekeken naar een mogelijke transfer in de zomer.

