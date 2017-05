Bosz: 'Finaleplek Europa League overtreft alle stoutste dromen'

Bosz blikt terug over het afgelopen seizoen, en dat Ajax in de finale van de Europa League staat overtreft al zijn stoutste dromen.

Een 4-1 thuisoverwinning en een 3-1 nederlaag in Lyon was voor de Amsterdammers genoeg om de finaleplek in Stockholm af te dwingen. Voor Bosz en zijn mannen een opsteker, zeker als er gekeken wordt naar het begin van het seizoen toen het allemaal nog zo stroef liep.

Op 24 mei 1995 was Ajax voor het laatst in een finale van een groot Europees toernooi, toentertijd wist het de Europa Cup I mee naar huis te nemen na winst op AC Milan. Nu 22 jaar later kan de Europa League mee naar huis als er gewonnen wordt van Man. United.

'Ja, het overtreft ook mijn verwachtingen, want zo goed liep het niet voor aanvang van het seizoen, de eerste competitieweken en tegen FC Rostov,' aldus Bosz in gesprek met De Telegraaf.

Toch heeft Bosz altijd geloof gehouden in een goede afloop: 'We hebben geen concessies aan onze principes gedaan, maar zijn met een aantal andere spelers hard gaan werken en uiteindelijk beloond voor onze vasthoudendheid. Met een plaats in de finale van de Europa League tegen Manchester United en nog een kleine kans op het landskampioenschap.'

'Hoewel we een jonge onervaren ploeg hebben, zijn we vanuit onze eigen offensieve, positieve voetbalgedachte met dominant voetbal heel ver gekomen. Dat heeft het succes niet in de weg gestaan en is geweldig om te zien.'

Als kers op de slagroom kan Ajax komende zondag bij winst op Willem II en puntverlies van rivaal Feyenoord ook nog het landskampioenschap binnenhalen.

