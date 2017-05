Het talent van Real Madrid heeft een wisselvallige periode bij SC Heerenveen gekend, maar toch kan hij in de zomer terug naar de Spaanse hoofdstad.

Ödegaard: Verlenging bij Heerenveen staat wel in het huurcontract

De huurling van Real Madrid kan aankomende zomer terugkeren naar zijn oorspronkelijke werkgever, maar Ödegaard twijfelt nog. Verlengen bij SC Heerenveen is ook een optie momenteel. In januari namen de Friezen hem over van de Spaanse grootmacht en werd een huurcontract voor anderhalfjaar getekend.

'Daar ziet het ook wel naar uit. Mijn contract is ook voor het komende seizoen, al is er een optie om tussentijds terug te gaan naar Madrid. Of ik denk dat ik ook komend seizoen hier speel? Dat is wel het plan,' aldus de 18-jarige middenvelder.

