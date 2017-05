Royston Drenthe: 'ME in Rotterdam ging als gekken tekeer'

Vorige week zondag toen Feyenoord verloor op bezoek bij Excelsior, sloegen bij vele supporters de stoppen even door.

Maar oud Feyenoord voetballer Royston Drenthe liet weten dat de ME zich ook niet bepaald zachtaardig gedroeg. De ME moest hardhandig optreden op de Coolsingel en in de binnenstad na de nederlaag van Feyenoord.

Drenthe zag hoe de ME moest ingrijpen: 'De ME sloeg alles wat bewoog. Opa's, oma's, jonge dames. Iedereen kreeg tikken van alle kanten. Maar je weet het: wij Feyenoord-supporters kunnen slecht tegen ons verlies.'

Als Feyenoord zondag wel in eigen huis weet te winnen, dan is de landstitel een feit. Volgens Drenthe kun je dan maar beter niet in Rotterdam komen. 'Als we zondag verliezen kom ik misschien een beetje onsportief over. Maar iedereen weet dat het dan chaos gaat worden. Iedereen die niets met Feyenoord te maken heeft kan beter thuisblijven.'

