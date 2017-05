Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis kon deze week met de club rustig toewerken naar de ‘kampioenswedstrijd’ van komende zondag tegen Heracles Almelo. Alle trainingen van koploper Feyenoord waren namelijk besloten, maar dat kwam niet omdat het in de weken daarvoor zo druk was met aanwezige toeschouwers. ‘Het was meer om de media buiten de deur te houden’, zei Berghuis tegen RTV Rijnmond.

Vervolg: Berghuis had graag met fans erbij willen trainen

In voorbereiding op het duel met Excelsior (3-0 verlies) van afgelopen zondag stonden er dagelijks honderden fans en andere belangstellingen langs het trainingsveld. Wat Berghuis betreft was dat deze week ook het geval geweest. ‘Open trainingen vind ik niets mis mee. Van al die mensen langs de lijn krijg je energie. Het was denk ik meer om de media buiten de deur te houden.’





Berghuis denkt dat Feyenoord komende zondag de titel pakt tegen Heracles. ‘Thuis voelen we ons sterk. Ik heb zin om ons te revancheren. Er komt gewoon een geweldige wedstrijd aan. Maar de statistieken tellen zondag niet en we zullen het moeten het laten zien’, aldus Berghuis. Met nog één duel te gaan heeft Feyenoord één punt meer dan Ajax, dat tegen Willem II op zondag.

