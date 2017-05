Brentford en Jozefzoon langer met elkaar door

Florian Jozefzoon blijft actief voor Brentford. De 26-jarige Nederlandse aanvaller had een aflopend contract bij de Engelse club, die actief is in het Championship. Brentford heeft de optie in het aflopende contract van Jozefzoon echter gelicht, waardoor hij nu tot medio 2018 onder contract staat bij de club. Brentford maakte dit nieuws vrijdag bekend.

Jozefzoon verruilde in de winterstop PSV voor Brentford, de nummer tien van dit seizoen. Sinds de winterstop speelde Jozefzoon 19 competitieduels voor Brentford. Van die duels begon hij er zes in de basis. Jozefzoon scoorde één keer en gaf twee assists.





Voor zijn overgang naar Brentford speelde Jozefzoon sinds medio 2012 voor PSV, waarvoor hij tot 45 competitieduels kwam. Daarvoor speelde Jozefzoon voor RKC Waalwijk, NAC Breda en Ajax, waar hij ook enkele jaren in de jeugdopleiding speelde.

