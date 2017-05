Op 24 mei 1995 was Patrick Kluivert van grote waarde voor Ajax toen hij scoorde tegen AC Milan en de Europa Cup I wist binnen te halen met de Amsterdammers.

Vervolg: Justin Kluivert wil winst Europa League met Ajax realiseren

24 mei 2017, 22 jaar later kan zijn zoon Justin Kluivert een gelijksoort kunstje flikken met Ajax in de Europa League finale. Dan wordt in Stockholm tegen Man. United aangetreden in de finale van het Europees toernooi. Justin Kluivert droomt van de Europa League winst laat hij weten in gesprek met AT5.

Tien minuten voor tijd mocht hij tegen Lyon zelfs meedoen, 'Het gaat toch in je teentjes kriebelen als je op de bank zit. En om dan als achtienjarige een halve finale mee te pakken, dat is natuurlijk geweldig. Al was het meer verdedigen dan aanvallen, dat was lastig.'

Via zijn tante kreeg hij allemaal berichten over hoe Amsterdam reageerde op het behalen van de finale. 'Ze woon midden in de stad, ze heeft al wat filmpjes gestuurd. Daar doe je het toch voor, voor de fans.'

Justin Kluivert droomt al hardop over het winnen van de Europa League finale met Ajax en net als zijn vader dan belangrijk te zijn. 'We gaan wel even praten, ja. En dromen, mooi dromen. Het kan gebeuren, dat doelpunt.' En als nieuwbakken volwassene mag Kluivert 'een drankie'. 'Of een cola, of wat die anderen drinken, we zullen zien!'

Justin Kluivert wil winst Europa League met Ajax realiseren

Een korte samenvatting: Op 24 mei 1995 was Patrick Kluivert van grote waarde voor Ajax toen hij scoorde tegen AC Milan en de Europa Cup I wist binnen te halen met de Amsterdammers..