Mourinho: 'Verlies Europa League finale is niet einde van de wereld'

Mourinho lijkt zich alvast in te gaan dekken tegen een eventueel verlies tegen Ajax in de Europa League finale.

De Portugees die aan het roer staat bij het Engelse Man. United lijkt het niet erg te vinden als de Europa League finale naar Ajax gaat. Hij lijkt zich hiermee vast in te dekken tegen de storm aan kritiek die de media over hem en zijn elftal lijken te gaan schrijven wanneer het verlies inderdaad aan de orde is.

Het siezoen van United lijkt als een nachtkaars uit te gaan, de zesde plek geeft geen recht op plaatsing van de Champions League. De winst van de Europa League geeft daar wel garantie op, al wil Mourinho het niet zien als een allesbepalende wedstrijd op 24 mei.

'We hebben de League Cup en het Community Shield gewonnen. Tot de blessures die we kregen, deden we in de competitie mee om een plek in de topvier. We bleven 25 duels ongeslagen. We hebben dingen gedaan die niemand eerder deed in zijn eerste seizoen hier. Zoals het winnen van een prijs, het opbouwen van een lange reeks ongeslagen wedstrijden en het bereiken van een Europese finale.'

