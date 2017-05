Cocu: Wat Ajax flikt is mooi voor het Nederlands voetbal

Net als vele anderen zag de oefenmeester van PSV hoe Ajax desondanks het verlies in Lyon, de finale van de Europa League wist te bewerkstelligen.

'Ik kan daar wel van genieten ja,' liet Cocu vrijdag weten op de persconferentie. 'Dit geeft het hele Nederlandse voetbal het geloof dat je ondanks de grote verschillen met andere competities, toch iets moois kunt neerzetten in Europa. Het is een overwinning voor het Nederlandse voetbal in zijn totaliteit.'

Seizoen afsluiten voor eigen publiek

Zondag sluit PSV het seizoen af voor eigen publiek met een wedstrijd tegen PEC Zwolle, een wedstrijd des keizers baard. Toch wil Cocu het thuispubliek een waardig afscheid geven. 'Met een goede overwinning het seizoen eindigen is het minste wat we kunnen doen. We zijn het aan onszelf en de supporters verplicht een goede wedstrijd te spelen.'

'Een goed resultaat kan het ontevreden gevoel van dit seizoen natuurlijk niet wegnemen, maar de negatieve ervaringen kunnen we als les meenemen naar volgend seizoen.'

Verandering in de basisopstelling

Naar verwachting zal Cocu zijn basiselftal op sommige plaatsen wijzigen, maar daarover liet hij nog niets los tegenover de media. 'Dat speelt wel in m'n hoofd, maar ik vertel dat uiteraard eerst aan mijn spelers.'

