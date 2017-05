Van Bronckhorst: Zondag erop of eronder

Zondag is het voor Feyenoord alles of niets in de laatste speelronde van de Eredivisie, winst tegen Heracles betekend automatisch de landstitel.

'Het wordt alles of niets, Liever waren we zondag al kampioen geworden, maar nu kunnen we het in eigen huis afmaken. Dat voelt vertrouwd, eigen huis, eigen kleedkamer, eigen veld en onze aanhang die er enorm achter zal gaan staan,' aldus Van Bronckhorst in de persconferentie in aanloop naar zondag.

Afgelopen zondag heeft erin gehakt bij Feyenoord, wat na maandag (nabespreking) twee dagen vrijaf kreeg om de lucht te klaren. 'Die afzondering was goed. Maandag hebben we Excelsior meteen nabesproken en daarna ging het vizier meteen op zondag.' Zo ging de selectie buiten de deur luchen en ging het tevens een stukje varen.

'We hebben goed getraind, zoals altijd, eigenlijk. We weten allemaal dat we tegen Excelsior niet hebben gebracht wat we moeten brengen. Dat zal tegen Heracles anders zijn. We moeten doen wat we altijd doen.'

