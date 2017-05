Het lijkt erop dat Ajax in de Europa League finale oud AZ doelman Romero treft in de finale.

Vervolg: Mourinho stelt Romero op in EL finale tegen Ajax

Eerder dit seizoen hield Mourinho vast aan zijn vaste waarde De Gea onder de lat, maar nu lijkt oud AZ doelman Sergio Romero speelminuten te krijgen in de finale op 24 mei in Stockholm.

'Met Romero en De Gea hebben we twee fantastische keepers. Ik vind dat Romero het verdient om ook de finale te spelen. De Gea accepteert die beslissing. We hebben hier totaal geen problemen mee. Romero speelt de finale,' liet Mourinho weten tegenover de verzamelde media.

'Ik heb nog nooit twee keepers gezien die zo goed met elkaar bevriend zijn. Er is altijd een beetje rivaliteit, zeker als beide keepers van hetzelfde niveau zijn. Dat is nu het geval. We spreken over de doelman van Argentinië en de doelman van Spanje. Maar ze helpen elkaar altijd en ze steunen elkaar.'

Mourinho stelt Romero op in EL finale tegen Ajax

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat Ajax in de Europa League finale oud AZ doelman Romero treft in de finale..