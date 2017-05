Ajax heeft de finale van de Europa League weten te bewerkstelligen, een prestatie van formaat.

Vervolg: Ajax mogelijk gehuldigd op museumplein bij winst EL

Wanneer Ajax op 24 mei de finale in Stockholm tegen Man. United weet te winnen, wordt het mogelijk een dag later op het museumplein gehuldigd. Op de finaledag zelf worden grote schermen geplaatst op het plein, waar iedereen gratis het duel kan bijwonen.

'De afgelopen jaren was de sfeer rond wedstrijden van Ajax over het algemeen goed en kwam het maar zelden tot ongeregeldheden. Deze 'public viewing' is een bekroning van het herstelde vertrouwen tussen de supporters en de stad,' aldus de Gemeente Amsterdam.

De UEFA maakte al bekend dat arbiter Damir Skomina de leiding zal hebben over de Europa League finale in Stockholm.

Ajax mogelijk gehuldigd op museumplein bij winst EL

Een korte samenvatting: Ajax heeft de finale van de Europa League weten te bewerkstelligen, een prestatie van formaat..