Mourinho: 'Het zal een zware wedstrijd worden tegen Ajax'

De Portugese coach Mourinho looft Ajax, hij ziet de club uit Amsterdam dan ook als favoriet in de Europa League finale.

'Na veertien duels staan we in de finale. Als we de Europa League ook winnen, dan ben ik meer dan gelukkig. Dat zou fantastisch zijn,' aldus de Portugees. Man. United wist het terugduel met 1-1 af te sluiten, genoeg na de 1-0 winst in het heenduel.

Op 24 mei staat Ajax in Stockholm in de finale tegenover de Engelse grootmacht, een lastige pot verwacht de Portugees Mourinho. 'Tegen Ajax zal het lastig worden. Ze hebben een jonge en sterke ploeg. Ze zijn na komend weekend klaar in eigen land en hebben twaalf dagen om te herstellen. Wij hebben in die periode drie wedstrijden.'

Eric Baily is er in de finale niet bij, hij kreeg in het terugduel een rode kaart voorgehouden na een opstootje. Mourinho was echter wel te spreken over hem, 'Ik heb de rode kaart niet gezien, maar hij was fenomenaal. Het was voor iedereen een emotionele wedstrijd. Alleen sommigen hadden hun emoties beter onder controle dan anderen. Bailly was wat naïef. We zijn nu een zeer belangrijke kracht kwijt voor de finale. En we hebben niet zoveel verdedigers.'

United had het donderdagavond in de slotfase nog moeilijk met Celta, 'We waren toen de beste ploeg, maar we maakten het niet af. We maken nooit de goals in verhouding tot de kansen die we krijgen.'

