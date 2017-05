Kranten wereldwijd vol lof over Ajax en geven rapportcijfers

Ajax heeft ten koste van Olympique Lyon de finale van de Europa League weten te bewerkstelligen, de Europese kranten gaven hun rapportcijfers na het verlies in Lyon.

Het Franse nieuwsblad L'Équipe komt met het rapportcijfer 5 voor de ijzersterke Sanchez, terwijl Viergever zelfs een 2 krijgt voorgeschoteld. Ook Dolberg en Younes scoren beide geen voldoende. Een opvallend rapport.

Frankrijk

Bij France Football weet zelfs geen enkele Ajacied een voldoende rapportcijfer mee naar huis te nemen, vooral Traore wordt door het slijk gehaald. 'Hoewel hij technisch nog steeds enorm vaardig is, getuige het hakballetje op Kenny Tete, ging hij ten onder aan zijn eigen nonchalance. Als hij wil winnen van Manchester United in de finale zal hij een hoger niveau moeten halen.'

Engeland

In Engeland is men meer te spreken over de inzet van de Ajacieden, The Guardian kopt: 'Ajax overleeft sterke comeback Lyon.' The BBC roemt zelfs het doelpunt van Dolberg in Lyon. The Daily Mail schrok ervan dat Ajax na de voorsprong in de problemen kwam.

Spanje en Italie

Het Spaanse Marca is voornamenlijk te spreken over Dolberg en zijn treffer, en laat weten dat we nog veel gaan horen van de Deen. Het Italiaanse La Gazetta Dello Sport komt met: 'Dolberg toonde zijn klasse met een sutbtiel wippertje over de doelman.'

De voorzitter van Lyon was zeer te spreken over Dolberg, 'Stel je voor dat Alexandre Lacazette wil vertrekken… Kasper Dolberg is een groot talent.'

