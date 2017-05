Eredivisie moet in 2019-2020 weer CL ticket bemachtigen

Dat Ajax donderdagavond de finale van de Europa League wist te bewerkstelligen, is goed nieuws voor het Nederlandse voetbal.

De Eredivisie en het Nederlandse voetbal moet nu haar pijlen gaan richten op het seizoen 2019/2020. Het gaat erom dat Nederland in dat seizoen bij de beste 10 Europese landen hoort op de UEFA klassementlijst. In het seizoen 2018/2019 staat Nederland nog dertiende, vandaar dat de landskampioen van de Eredivisie een voorronde Champions League moet overleven alvorens zich mag melden in het kampioenenbal.

Maar door de geweldige resultaten van Ajax is Nederland geklommen naar de 11e plaats op het UEFA klassement, de nummer 10 Turkije komt hierdoor aardig in het vizier. Het verschil bedraagt momenteel 2000 punten, maar er is nog een heel seizoen te spelen.

Maar wanneer Ajax de Europa League wint gaat het rechtstreeks de Champions League in volgend seizoen, hierdoor zijn er meer punten te verzamelen voor de Nederlandse clubs. Mocht de winnaar van de Champions League van 2019 zich het seizoen rechtstreeks plaatsen voor de Champions League het seizoen erop, dan is de 11e plek op de UEFA rangschikking ook voldoende voor dat felbegeerde ticket.

Momenteel ziet de rangschikking er zo uit:

Land

Punten 1. Spanje 86.999 2. Duitsland 61.570 3. Engeland 59.248 4. Italië 58.916 5. Frankrijk 44.915 6. Rusland 40.782 7. Portugal 37.582 8. België 35.900 9. Oekraïne 33.133 10. Turkije 29.000 11. Nederland 26.849

