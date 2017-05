El Ahmadi: Niets anders dan normaal, we zijn gewoon onszelf

De 3-0 nederlaag van vorige week tegen Excelsior is bij de Feyenoord spelers aankomen als een donderslag bij heldere hemel, maar het vertrouwen voor zondag is terug.

'Ik heb twee nachten slecht geslapen, daarna was het klaar. Nu richten we ons op Heracles,' liet Feyenoord aanvoerder El Ahmadi weten in gesprek met VI. Maandag had de ploeg nog een uitlooptraining, waarna de mannen van Van Bronckhorst twee dagen vrijaf kregen.

'We doen wel vaker iets met elkaar, maar dit keer was het goed om even de zinnen te verzetten.' Van een eventuele kampioensstress wil El Ahmadi niets weten: 'We verloren bij Excelsior omdat we in mijn beleving misschien wel te ontspannen waren. Iedereen kon zien dat we daar anders deden dan we normaal doen.'

'Zondag tegen Heracles zal daarvan geen sprake zijn. We moeten gewoon onszelf zijn zoals we dat het hele jaar al zijn in De Kuip. De statistieken in thuiswedstrijden spreken voor zich. Voor aanvang van dit seizoen zou iedereen toch getekend hebben voor deze stand op de ranglijst vlak voor de laatste wedstrijd? Laten we het zondag afmaken.'

Mocht het Feyenoord lukken om zondag in eigen huis te winnen tegen Heracles Almelo, is de landstitel een feit. De eerste voor de Rotterdamse aanvoerder, 'Ik ben ooit als jeugdspeler een keer kampioen geweest bij UDI Enschede. Daarna nooit meer. Zo'n titel wordt dus speciaal, voor mezelf, maar ook voor de club die er zo lang op heeft moeten wachten.'

