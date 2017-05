Aankomende zondag kan Ajax op papier nog kampioen van de Eredivisie worden, dan moet het zelf winnen bij Willem II op bezoek en Feyenoord punten zien verspelen.

Vervolg: Willem II: Ajax gaat hier niet het kampioenschap pakken

In het seizoen 2007/2008 stond Geert Den Ouden nog onder conctract bij de Tilburgers, die toenterijd de Amsterdammers een kampioenschap door de neus boorde. Aankomend weekend wil Willem II opnieuw geen kanonnenvoer zijn voor de Amsterdammers.

'Willem II deed er alles aan om de titel uit handen van Ajax te houden, We ergerden ons enorm aan de arrogante houding van de staf en de spelers van Ajax. Bij de spelers van Willem II ontstond daardoor een sfeer van: 'we gaan er alles aan doen om te voorkomen dat Ajax kampioen wordt. Een Amsterdams feestje in Tilburg, dat gaat niet gebeuren.' aldus Den Ouden in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

'Ik ga geen namen noemen, maar er zijn Ajax-spelers geweest die behalve shirts ook hun wedstrijdpremie boden en geldbedragen toezegden als we de benen stil zouden houden. Dan maak je jezelf belachelijk.'

Willem II: Ajax gaat hier niet het kampioenschap pakken

Een korte samenvatting: Aankomende zondag kan Ajax op papier nog kampioen van de Eredivisie worden, dan moet het zelf winnen bij Willem II op bezoek en Feyenoord punten zien verspelen..