Vervolg: Ajax door naar de finale ondanks winst Lyon

Ajax startte de wedstrijd met de gedachte dat het al met één been in de finale stond. Lyon ging echter vol in de aanval en het was dan al gelijk billen knijpen. Ajax kwam door een mooie pass op Dolberg op 0-1 na een mooi tikje langs de keeper.

Vervolgens geeft Ajax het net voor de rust bijna alweer geheel weg: een penalty die wordt veroorzaakt door Matthijs de Ligt zorgt voor de 1-1 van Alexandre Lacazette. Vervolgens maakt diezelfde spits een minuut later ook nog eens de 2-1.

Ajax ging dus de rust in met een enorme domper: 2-1 achter in een vol Frans stadion. Lyon ging gelijk daarna weer vol voor de 3-1 en die kwam er diep in de tweede helft ook: Ghezzal schiet hem erin, met nog negen minuten reguliere tijd. Virtueel was Ajax nog wel door met 4-5 on aggregate maar het was een gestreste tijd voor de Amsterdammers. Lyon leek nog op 5-5 te komen door een schot wat rakelings naast ging. Helaas voor de Fransen viel er geen goal meer, wat resulteerde in de zege van Ajax, ondanks verlies.

Ajax treft Manchester United 24 mei in de finale.

