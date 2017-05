Agil Etemadi naar De Graafschap

De Graafschap heeft zich verzekerd van de diensten van Agil Etemadi. De dertigjarige keeper tekent een contract voor twee seizoenen bij de Jupiler League-club uit Doetinchem. Etemadi moet nog wel medisch gekeurd worden. De Graafschap meldt dit nieuws op de website.

De in Iran geboren Etemadi speelde als laatst voor Sanat Naft Abadan uit Iran. Bij die club tekende hij afgelopen zomer een contract, nadat hij Almere City inruilde voor de club uit zijn geboorteland. Verder doorliep hij de jeugdopleiding van sc Heerenveen en speelde hij verder voor FC Emmen, BV Veendam, FC Groningen en Tractor Sazi FC (Iran).





De Graafschap is blij met de komst van Etemadi. ‘Door het vertrek van Heusinkveld en Verstappen moet het aantal keepers uitgebreid worden. Met Agil halen we een ervaren doelman binnen. We hebben nu met Filip Bednarek, Agil Etemadi en Jordy Rondeel drie keepers bij de eerste selectie, dat is voldoende’, Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap.

