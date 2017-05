De Nederlander Klaas-Jan Huntelaar vertrekt definitief bij het Duitse Schalke04, waar hij een gepast afscheid zal krijgen.

Vervolg: Huntelaar krijgt gepast afscheid bij Schalke04

Technisch directeur Cristian Heidel laat dit donderdag bevestigen, Der Hunter zal een gepast afscheid krijgen bij de club. Huntelaar staat al sinds 2010 onder contract bij Die Koningsblauen en scoorde 126 keer in 238 officiele duels, waar zijn aflopend contract nu dus niet wordt verlengd.

'Hij heeft hier zo lang op het allerhoogste niveau gespeeld als basisspeler. Momenteel heeft hij geen basisplaats en hij heeft ongetwijfeld gekeken naar zijn kansen om volgend seizoen terug te keren in de basis,' liet Heidel los over de situatie van Huntelaar.

Het gepaste afscheid zoals aangekondigd, 'We gaan hem een waardig afscheid geven. Klaas-Jan was ongelooflijk belangrijk voor ons in de laatste jaren,' aldus Heidel. De laatste tijd is Huntelaar meer bankzitter dan basisklant, waardoor een afscheid op de loer lag.

Een terugkeer naar Ajax lijkt in de papieren te zitten, maar op dit moment is er nog niks concreets.

Huntelaar krijgt gepast afscheid bij Schalke04

Een korte samenvatting: De Nederlander Klaas-Jan Huntelaar vertrekt definitief bij het Duitse Schalke04, waar hij een gepast afscheid zal krijgen..