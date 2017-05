Spelbeeld en mentaliteit Ajax streelt Bosz

De afgelopen weken heeft Bosz Ajax weer nationaal en Internationaal op de kaart weten te zetten, vele veren werden in de reet van de oefenmeester gestoken de afgelopen tijd.

In gesprek met VI liet Bosz weten: 'Geloof me, alle spelers bij Ajax kunnen voetballen. Anders speel je hier niet. Maar ik heb hier dit seizoen wel iets zien groeien in de ploeg. Een winnaarsmentaliteit, de kwaliteit om te overleven. Kijk naar het duel met Lyon, na een zwakke openingsfase. En natuurlijk het uitduel met Schalke 04. Met tien man waren we al dood en begraven, maar we stonden op. Dat is een kwaliteit die je in de top nodig hebt. Dat heeft deze groep, maar als trainer is dat niet zo makkelijk te sturen. Zoiets moet vanuit de groep komen en dat is gebeurd.'

Hoe het Nederlands voetbal nu verder moest en welke vormen er toegepast moesten worden zijn languit beschreven. Maar Bosz maakt het in praktijk toch maar even mooi waar. 'Ik heb niet de wijsheid in pacht, ik kan alleen zeggen hoe ik het zie. En ben eigenwijs dat ik het als dé manier beschouw om tot succes te komen. Dat heb ik ook altijd verkondigd.'

'Ik weet nog goed dat ik een tijdje terug in een forum zat met andere trainers, en dat het ging over het buitenland. We moesten naar Duitsland kijken, hoe zij het deden en dat kopiëren. Ik was het daar totaal niet mee eens. Wij winnen helemaal niets meer als we alleen maar groter en breder worden. Kijk nou naar waar we altijd als Nederland goed in zijn geweest? Natuurlijk is de tijd veranderd en het voetbal ook, maar de kernwaarden zijn nog altijd bepalend. Daar moet je aan vasthouden.'

