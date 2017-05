Oud voetballer Roy Keane heeft flink uitgehaald naar Man. United coach en Portugees Mourinho.

Vervolg: Keane: Dat Mourinho niet zijn ogen uit zijn kop schaamt snap ik niet

met ITV Sports nam Keane ook nooit een blad voor de mond, maar na de beschamende 2-0 nederlaag tegen Arsenal van afgelopen weekend haalt hij uit naar Mourinho en de zijne. 'Ze staan negentien punten achter Chelsea (de koploper van de Premier League, red.). Ik denk dat de trainer en de spelers zich moeten schamen.'

United smeet afgelopen zomer met miljoenen en versterkte de selectie grotendeels, maar desondanks is het met de zesde plek in de Premier League beschamend slecht dit seizoen. 'Deze achterstand in de competitie is niets anders dan beschamend.'

Mourinho wist dit seizoen alleen de League Cup te winnen met United, maar is ook nog in de race voor de Europa League. Al kan de ploeg absoluut geen indruk maken op Keane. 'Gekeken naar de concurrentie in die competities verwacht je dat een club als Manchester United wint in de League Cup en de Europa League. Mourinho komt de laatste paar maanden met alleen maar excuses.'

