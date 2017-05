Stegeman: We gaan feestje Feyenoord dwarsbomen

John Stegeman, de oefenmeester van Heracles Almelo, is allerminst bereidt slachtoffer te worden van het kampioensfeestje van Feyenoord.

Heracles Almelo wil op eigen kracht de play offs dit seizoen behalen en heeft daarvoor nog maar 1 puntje nodig. In de Rotterdamse Kuip wil de ploeg van Stegeman dat dan ook bewerkstelligen. Stegeman laat in gesprek met de NOS weten dat hij weet dat het een bijzonder duel gaan worden, 'k hoop dat ze er op een goede manier mee omgaan en geen last hebben van spanning, zodat we met z'n allen gas kunnen geven.'

Feyenoord heeft dit seizoen voor eigen publiek nog geen enkel duel verloren, maar Stegeman houdt hoop. 'En met alle respect: als Feyenoord geen kampioen wordt tegen ons, dan moeten ze dat vooral bij zichzelf zoeken.'

FC Groningen (concurrent) moet winnen van FC Twente om bij een eventueel verlies tegen Feyenoord over Heracles heen te klimmen en komt dan boven de zwartwitten op doelsaldo.

