Afgelopen weekend mocht Frenkie de Jong zijn minuten maken in het eerste van Ajax, waar hij binnen 2 minuten als invaller trefzeker was tegen Go Ahead Eagles.

Vervolg: Frenkie de Jong: Ik ben klaar voor het eerste van Ajax

Waar Frenkie de Jong in 2016 de overstap maakte van het Tilburgse Willem II naar Ajax, lijkt de jongeling klaar voor het eerste elftal. Tot nu toe mocht De Jong al negen keer meedoen met het eerste, maar afgelopen weekend was het voor het eerst trefzeker voor Ajax.

'Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor Ajax 1. Ik heb bij Jong Ajax laten zien wat ik kan en ik ben fysiek sterker geworden. Jongens die jonger zijn dan ik, zijn dit seizoen al doorgebroken. Maar niet op het middenveld; dat staat al een tijdje goed en daar heb ik nu nog een paar heel ervaren jongens voor me in de rangorde.'

'Er is denk ik een gerede kans dat bepaalde spelers weg zullen gaan. Ik wil de strijd wel aangaan. Ergens volgend seizoen wil ik een basisplaats veroveren.'

Frenkie de Jong: Ik ben klaar voor het eerste van Ajax

Een korte samenvatting: Afgelopen weekend mocht Frenkie de Jong zijn minuten maken in het eerste van Ajax, waar hij binnen 2 minuten als invaller trefzeker was tegen Go Ahead Eagles..