Totti stelt pensioen bij AS Roma uit tot nader order

De Technisch directeur van AS Roma liet eerder los dat clubicoon Totti met pensioen zou gaan, maar komt hier nu op terug.

Er was wat onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van Totti, waar de verwachting was dat hij aan het eind van het seizoen een streep zou zetten onder zijn carriere. De 40-jarige Totti doet nu zijn verhaal op Twitter: 'Vandaag beantwoord ik de zoveelste vraag over mijn toekomst met een grapje.'

'Alles wat ik weet is dat Juventus op zondag naar Rome komt en ik denk alleen daar aan, omdat we tot het einde vechten voor het kampioenschap en Rome komt voor alles anders. De rest kan daarna volgen en er is tijd om erover te praten.'

In 1993 maakte Totti zijn officiele debuut in het shirt van AS Roma, waar hij slechts eenmaal het landskampioenschap mocht beleven. Wel wist hij tweemaal beslag te leggen op de Coppa Italia en tweemaal de SuperCup. In 783 officiele wedstrijd wist de routinier 307 keer het net te vinden.

