Van Bronckhorst: Het moet gaan gebeuren, iedereen is er klaar voor

Feyenoord coach Van Bronckhorst geeft aan dat er nog steeds vertrouwen binnen de groep is dat er zondag een feestje gevierd kan worden.

Afgelopen zondag was het kampioensduel voor de Rotterdammers op bezoek bij broertje Excelsior, alleen was het niet de zondag weer menig man op had gehoopt. Een 3-0 nederlaag zette een flinke streep door de rekening bij de Feyenoorders.

'Je voelt dat iedereen zó graag wil, dat de mensen je letterlijk naar voren schreeuwen. We moeten de teleurstelling die we allemaal voelden omzetten in iets positiefs. We spelen thuis en Feyenoord is thuis gewoon heel erg sterk. En we hebben dit seizoen altijd geweldig gereageerd na een tegenslag. We hebben alles gewoon nog in eigen hand,' aldus de oefenmeester in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Na de nederlaag heeft de selectie dinsdag en woensdag vrijaf gekregen om de knop om te kunnen zetten voor het laatste duel van de competitie dit seizoen. 'Dat noem ik focus. Ik zie dat ook terug in andere dingen. In hoe we ons voorbereiden op een wedstrijd. In hoe iemand bij een tactische bespreking zit. In hoe we reageren na tegenslag/'

'En ik zag altijd een team, ook na een dieptepunt. Zelfs als er nare dingen gebeurden in de privésfeer, lieten we dit seizoen zien dat we elkaar steunden als familie.'

