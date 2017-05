Sjaak Swart: Ajax moet blijven opletten tegen Lyon, allemaal

Donderdagavond krijgt Ajax de kans om een plek in de Europa League finale af te dwingen, in Lyon wordt het returnduel gespeeld van de halve finale.

Ajax wist in de heenwedstrijd met 4-1 te winnen van het Franse Olympique Lyon, hierdoor staat de ploeg van Bosz met een been in de finale van het Europa League toernooi. Toch moeten de mannen bij de les blijven en geeft clubiccon Sjaak Swart tekst en uitleg.

'Nou ik denk sowieso dat het moeilijk wordt, niet om de voorsprong vast te houden maar Lyon heeft gewoon een hele goede ploeg. En we hebben gezien dat we thuis geweldig hebben gespeeld, maar dit is een uitduel en zij gaan alles of niets spelen. Ze moeten goed opletten. En niet zoals tegen Schalke, je moet het kunnen houden dat zit je in de finale.'

'Iedereen moet geconcentreerd zijn, en iedereen meedoen. Zowel aanvallen als verdedigen, niet je man laten lopen. Je moet allemaal bij de les zijn, dat is belangrijk. Maar er zal zoveel met elkaar besproken zijn dat ze dat nu wel weten.'

'Maar ik denk wel dat het gaat lukken, de finale is maar een wedstrijd. En dat niet thuis of uit, je moet je gewoon een wedstrijd helemaal geven. Ajax is niet bang voor Manchester United, Ajax heeft een goede kans.'

