Het lijkt erop dat AZ een nieuwe doelman voor komende seizoenen heeft aangetrokken, dat laat VI weten.

De Directeur voetbalzaken van AZ geeft te kennen dat de gesprekken met doelman Bizor in de afrondende fase zitten. Bizot wordt hiermee de opvolger van Tim Krul, die na dit seizoen terugkeert naar het Engelse Newcastle United. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen moet Bizor de strijd aangaan met Sergio Rochet, al lijkt zijn vertrek ook nog geen uitgesloten zaak.

In 2012 kwam doelman Bizot via Ajax terecht bij FC Groningen, hij groeide daar uit tot vaste sluitpost bij de groenwitten. In de zomer van 2014 verruilde hij FC Groningen voor anderhalf miljoen euro voor het Belgische Genk. Sinds januari heeft de goalie last van een enkelblessure en is hij zijn basisplaats niet meer zeker, waar hij nu dus opnieuw terugkomt naar de Eredivisie.

AZ heeft met doelman Bizot opvolger Krul gecontracteerd

