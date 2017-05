Oud Feyenoord spits Graziano Pellè komt momenteel uit voor het Chinese Shandong Luneng, maar volgt zijn oud werkgever nog op de voet.

Vervolg: Pelle heeft alle vertrouwen in kampioenschap Feyenoord

De 31-jarige spits kwam afgelopen twee seizoenen uit voor de Rotterdammers, waarin hij 57 keer aan de aftrap mocht beginnen. 'Ik ben supporter van de club, dus dan houd je alles bij. Ongelooflijk dat ze niet wonnen bij Excelsior. Nu komt alles aan op die laatste wedstrijd, maar die is in De Kuip. En Ajax moet zelf ook maar zien te winnen bij Willem II,' aldus Pelle in gesprek met VI.

Home sweet home

'Ik snap dat de teleurstelling groot was in Rotterdam afgelopen zondag, maar je moet altijd positief zijn. Feyenoord kan nu kampioen worden in eigen huis met de steun van Het Legioen. Dat gaat gebeuren. Na zo lang wachten op een kampioenschap is het zo veel sweeter dat in De Kuip te vieren.''

Pelle heeft alle vertrouwen in kampioenschap Feyenoord

Een korte samenvatting: Oud Feyenoord spits Graziano Pellè komt momenteel uit voor het Chinese Shandong Luneng, maar volgt zijn oud werkgever nog op de voet..