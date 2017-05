Klaassen: Lef tonen en durven voetballen in Lyon

In het heetst van de strijd zal Ajax donderdag bij Lyon moeten zorgen dat het de finaleplek van de Europa League weet veilig te stellen.

Een 4-1 voorsprong uit het heenduel moet Ajax verdedigen, bij het maken van een doelpunt in Lyon lijkt het een onmogelijkse scenario te worden voor de Fransen. Toch is volgens Ajax aanvoerder Klaassen de wedstrijd nog geen uitgemaakte zaak.

Met Dolberg en Traore moet Ajax zorgen dat het snel weet te scoren in Lyon, dan moeten de Fransen nog meer komen en komt er ruimte. 'Wanneer de voorhoedespelers de bal weten vast te houden, is dat lekker voor de verdedigers en middenvelders erachter. Als zij het rustpunt vormen en jij kunt aansluiten, dan begin je te voetballen.'

Tegen Schalke ging het bijna mis, omdat Ajax even het gaspedaal losliet. Klaassen weet dus waar het om draait. 'We mogen het niet meer weggeven, dat zou stom zijn. Misschien is het goed dat we al een keer hebben meegemaakt dat we alsnog bijna werden uitgeschakeld.'

Durf en Lef zijn de sleutelwoorden voor de Amsterdammers, 'We moeten in Lyon durven voetballen, dan ben ik ervan overtuigd dat er heel veel ruimtes gaan komen. Het zou slecht zijn als de ervaring van Schalke-uit ons niet helpt.'

