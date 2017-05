BREAKING: Gemeente Rotterdam eist vertrek Feyenoord directie

Waar het al jaren in Rotterdam gaat over het niveau stadion van Feyenoord wat er moet komen, lijkt er plots een vreemde wending in het verhaal te komen.

De Gemeenteraad van Rotterdam wil best meewerken aan de bouw van het nieuwe Feyenoord stadion, maar dan wel op een voorwaarde. De directie van Feyenoord moet per direct opstappen. De politiek heeft er schoon genoeg van dat er zoveel miljoenen gemoeid moeten worden met de bouw van het nieuwe stadion en eist dan ook per direct een vertrek van de directie.

De raadsmeerderheid eist dan ook een nieuw bestuur bij de Rotterdammers. Het nieuwe onderkomen moet plek bieden aan 66.000 toeschouwers en brengt een som van 135 miljoen euro met zich mee.

D66 zal morgen dan ook twee moties indienen, waar het bestuur van de Rotterdamse club moet opstappen. De indiener is zo duidelijk als wat: 'De huidige directie moet weg als er een nieuwe Kuip komt. Al jaren wordt vanuit de raad en ook de politie aangedrongen op een betere relatie met de supporters. Maar daar is al vijf jaar lang niets mee gedaan. Het bestuur heeft goede dingen gedaan op andere vlakken, maar de relatie met supporters is slecht. Op dit onderdeel hebben ze gefaald.'

De meerderheid van de raad stemt voor het plan van Feyenoord City, waardoor het bestuur van de club dus lijkt te moeten gaan opstappen. De rol van Technisch Directeur Martin van Geel en commercieel directeur Mark Koevermans worden niet aangeraakt.

Terwijl de namen van algemeen directeur Eric Gudde en Jan van Merwijk, directeur Stadion Feijenoord en veiligheidszaken juist wel worden genoemd. Zo zitten D66, CDA en Leefbaar Rotterdam op een lijn en moeten er capabele mensen komen die het plan moeten gaan waarmaken.

Luuk Wilsen, raadslid Leefbaar Rotterdam sluit zich aan bij D66. 'De relatie met de supporters is te troebel en dat gaat met de huidige mensen niet meer goed komen. Het moet absoluut beter en als het nieuwe stadion er is dan zit er een ander bestuur, dat gaat zeker gebeuren.'

De gemeente Rotterdam heeft de eis als financieel steun neergelegd, 'als aandeelhouder de bestuurders en toezichthouders van de onderneming actief wenst te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden.'

De Feyenoord aanhang en supportersgroepen zijn fel tegen de plannen en zien de Kuip als heilige grond. De nieuwe plannen zijn geen verbetering voor de club en is financieel niet beter.

