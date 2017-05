De assistent trainer van het beloftenelftal van de Amsterdammers laat weten dat Ajax bezig is aan de bouw van een sterk fundament.

George Ogararu laat weten dat Ajax binnen de komende vijf jaar weer terug op Europese top is. 'We hebben in Amsterdam te maken met een nieuwe generatie van uitzonderlijke spelers,' aldus de 37-jarige Roemeen. 'Een paar van die jongens, zoals de 17-jarige De Ligt, komen maar eens in de honderd jaar voorbij.'

'En alle spelers die tot Jong Ajax reiken, zijn ook goed. Binnen nu en vijf jaar zal Ajax weer tot de top van Europa behoren.' Ogararu stond tussen 2006 en 2010 onder contract bij Ajax en Steau Boekarest.

Het jonge talent wat Ajax herbergt moet de club binnen enkele jaren weer terugbrengen naar de Europese top. Spelers als De Ligt, Davinson Sánchez (20), André Onana (21), Donny van de Beek (20), Abdelhak Nouri (20), Frenkie de Jong (19), David Neres (20), Kasper Dolberg (20) en Justin Kluivert (18) zijn voor de club een stevig fundament.

Assisten trainer Jong Ajax voorspelt rooskleurige toekomst voor club

