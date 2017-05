Allegri: Stap voor stap gaan we prijzen binnenhalen

Het Italiaanse Juventus kan dit seizoen nog voor drie hoofdprijzen gaan, Allegri wil dit seizoen dan ook The Treble binnenhalen met de Oude Dame.

In de Serie A is het al weken niet meer spannend, met nog drie duels voor de boeg heeft Juventus de landstitel voor het oprapen. Aankomend weekend is het topduel tegen AS Roma (uit) waar het bij winst op het terrein van de rivaal de landstitel kan prolongeren.

Dan staat op 2 juni nog de finale in de Coppa Italia tegen Lazio Roma op het programma, de volgende hoofdprijs voor Allegri en zijn manschappen. 'We gaan stap voor stap, Op veel punten moeten we nog verbeteren, maar we mogen het team ook feliciteren. Twee finales halen in drie jaar is namelijk niet makkelijk.' Liet Allegri weten op de persconferentie na het behalen van de Champions League finale tegen AS Monaco.

