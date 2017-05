Voorbeschouwing: Ajax zwaar favoriet in return EL tegen Lyon

Ajax kan dit seizoen nog steeds voor twee hoofdprijzen gaan, dat zal de ploeg van Bosz extra vertrouwen geven richting de return in Lyon.

De week waarin het kaartenhuis van de Eredivisie ineen had moeten storten, gebeurde dat niet voor Ajax en blijft het hoop houden op de landstitel dit seizoen in de Eredivisie. En dat terwijl aankomende donderdag de return op het programma staat in de halve finale van de Europa League.

Ajax zal het in Lyon moeten doen zonder Viergever en Veltman, beide heren zijn geschorst voor het returnduel. Wel kende Ajax afgelopen zondag weinig problemen met het alreeds gedegradeerde Go Ahead Eagles en werkt het vol vertrouwen toe naar donderdagavond.

Voor Bosz is het alsnog een rollercoaster, moet hij juist wat spelers achter de hand houden voor het duel van aankomende zondag in Tilburg tegen Willem II, of moet het vol gaan voor nog een overwinning in Lyon? We weten allemaal wat er gebeurde na de return in Schalke en het verloren duel in Eindhoven tegen PSV.

voor Lyon is het natuurlijk alles dichthouden en geen tegentreffer incasseren, terwijl het zelf minimaal drie keer moet scoren voordat het nog zicht houdt op de finale. Als Ajax scoort in Lyon wort het een schieronmogelijke opgaaf.

De verhoudingen zullen er niet om liegen, maar Ajax is de favoriet om door te stoten naar de finale van de Europa League en doet zodoende nog mee voor de twee hoofdprijzen, wie had dat gedacht op dit moment van het seizoen.

