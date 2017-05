De Mexixaan Andres Guardado speelt al drie seizoenen in Eindhoven voor PSV waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft.

Vervolg: Guardado PSV dankbaar, maar denkt toch aan stap naar Amerika

Op de website van de FIFA laat hij weten dat zijn doelstellingen (kampioen worden en spelen in de Champios League red.) al zijn behaald met PSV. Het enige wat de Mexicaan dwarszit, is zijn fysieke gesteldheid. 'Kijk, sommige mensen lijden aan artritis, sommigen hebben maagproblemen of kampen met migraine-aanvallen, terwijl ik vatbaar ben voor spierverrekkingen. Het is mijn vloek in het voetbal.'

'Ik heb alles geprobeerd om blessureleed te voorkomen en ben daarin tot op zekere hoogte geslaagd. Ik kamp minder met fysieke problemen dan vroeger, maar het is nog altijd iets waarmee ik worstel. Het is mijn zwakte en daar kan ik niets aan veranderen.'

Zomerse transfer

De Mexicaan heeft nog een doorlopend contract tot volgend jaar zomer bij PSV, Marcel Brands denkt dan ook niet dat Guardado aankomende zomer vertrekt. 'Guardado wil nog steeds naar Amerika, maar die deur is nu in principe dicht. De plekken daar zijn vergeven. Dat gaat pas weer spelen in januari. Daarom ga ik ervan uit dat hij komend seizoen nog gewoon voor ons speelt. Minimaal tot januari.'

Blokkade Hendrix

Het aanblijven van de Mexicaan is alleen voor PSV een doodsteek voor de eigen ontwikkelende jeugd. Zo wordt er ook gekeken naar Jorrit Hendrix. 'We hebben ook absoluut vertrouwen in Jorrit en die gaan we niet weggooien.'

Guardado PSV dankbaar, maar denkt toch aan stap naar Amerika

Een korte samenvatting: De Mexixaan Andres Guardado speelt al drie seizoenen in Eindhoven voor PSV waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft..